Swiss Influencer Award: Diese Namen stehen auf der Final-Liste

Am 20. Juni 2019 werden in Zürich an einer feierlichen Award Night zum ersten Mal die offiziellen Swiss Influencer Awards verliehen. Am Montag wurde die Shortlist der einflussreichsten Influencer mit den attraktivsten Schweizer Feeds bekannt. Der dieses Jahr erstmalig stattfindende Swiss Influencer Award (SIA) zeichnet neben dem vielversprechendsten Influencer-Talent auch die einflussreichsten Star-Influencer der Schweiz aus. In acht Kategorien buhlen diese am 20. Juni 2019 im Volkshaus um den Preis.

«Wir haben bei der Erstellung der Shortlist auf verschiedene Faktoren geschaut. Zum einen auf messbare Parameter wie die Anzahl Follower, den Anteil Schweizer Follower oder die Engagementrate. Andererseits hat die Fachjury auch subjektive Faktoren hoch gewichtet wie Authentizität, Inspirationskraft und Kreativität», sagt Jury-Präsident Fabian Plüss in der Mitteilung zum Auswahlverfahren der Fachjur.

In den ab 25. April wöchentlich auf Teleclub Zoom ausgestrahlten Pre-Shows werden laufend die jeweils drei Nominierten pro Kategorie vorgestellt. Auf der Shortlist befinden sich auch Influencer, die ihre Karriere ausserhalb von Social Media lanciert haben, wie Moderatorin Michelle Hunziker, Fussballer Xherdan Shaqiri oder Musiker Bastian Baker.

Heutzutage gehört die Pflege des eigenen Social Media Auftritts für alle Stars zur täglichen Arbeit. So verbringt Musiker Loco Escrito jeden Tag bis zu 1,5 Stunden auf Instagram, Facebook und Co. «Meine Fans sind Bestandteil meiner Familie, deshalb möchte ich mich mit ihnen austauschen und nachfragen wie es ihnen geht. Alleine für die Pflege dieser Beziehungen nehme ich mir jeden Tag rund 45 Minuten Zeit», so der 29-Jährige.

Insgesamt weisen die Influencer auf der Shortlist eine kumulierte Reichweite von 12 Millionen Followern auf Instagram und ebenfalls 12 Millionen Followern auf Facebook auf. Sie gehören auf Social Media zu den wichtigsten Schweizer Meinungsmachern. (pd/wid)