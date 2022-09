Zurich Pop Con & Game Show: Diese Stars stehen auf dem Line-up

Am Wochenende vom 1. und 2. Oktober sind an der Zurich Pop Con & Game Show Stars aus Kinofilmen und TV-Serien hautnah bei Bühnentalks, Foto- und Autogrammsessions zu erleben. «So nahe kommen sich Fans und Schauspielerinnen sowie Schauspieler sonst nirgends», heisst es in einer Mitteilung.

Aus der aktuellen Netflix-Erfolgsserie «The Sandman» konnte die Schauspielerin Vanesu Samunyai für einen Besuch in Zürich gewonnen werden. Samunyai gehört zum Maincast der Comic-Adaption von Neil Gaiman und reist in ihrer Rolle als Rose Walker durch die Träume der Menschen. Ebenfalls Teil des Casts und Gast in Zürich ist Lourdes Faberes, die auch aus der Fantasy-Serie «Good Omens» und dem aktuellsten James-Bond-Film «No Time to Die» bekannt ist. Fans von «Stranger Things» und «Game of Thrones» können sich auf Tom Wlaschiha freuen und Lucy Martin bringt die wohl erfolgreichste Wikinger-Serie «Vikings» nach Zürich.

Aus dem Harry-Potter-Spin-off «Fantastic Beasts» sind gleich zwei Schauspielerinnen und Schauspieler zugegen: Dan Fogler (Jacob Kowalski) und Alison Sudol (Queenie Goldstein) werden mit ihren gemeinsamen Auftritten die Besuchenden verzaubern und ihre quirlige Romanze zwischen Muggel und Hexe auf die grosse Bühne bringen.

Cosplay-Welt ist ebenfalls vertreten

Auch aus der Cosplay-Welt sind internationale und nationale Stars angemeldet. Hakken aus Malaysia verkörpert Charaktere aus populären Mangas, Games und Animes wie «Naruto» oder «Jujutsu Kaisen» und begeistert damit auf Instagram fast vier Millionen Follower. Auch europäische Cosplay-Grössen wie Maul Cosplay aus Deutschland, Cinderys aus Frankreich, EzySummers Cosplay aus Bulgarien und Schweizer Cosplayer wie Stylouz Cosplay oder Folkenstal erreichen weltweit tausende Follower. Die täglichen Cosplay-Shows gehören zu den Höhepunkten des Festivals.

In der grossen Artist Alley sind über 100 Urban Artists, Tattoo-Künstler und Zeichnerinnen aus der ganzen Welt zu entdecken. Als Stargast ist Disney-Zeichner Ulrich Schröder eingeladen, der seit über 30 Jahren Bewohnerinnen und Bewohner aus Donald Ducks Heimatstadt Entenhausen erschafft.

In den Gaming-Hallen sind die aktuellsten Games, Geräte und Konsolen zum Testen bereit; Nintendo wird einen grossen Hallenbereich bespielen und Turniere veranstalten. Wer sich für eSports interessiert, trifft professionelle Teams wie beispielsweise die Spielerinnen und Spieler von Ovation Esports. VR-und Retrogames, Brettspiele und Flipperkästen und natürlich diverse Gaming Stations erwarten die Besuchenden.

Ein weiterer Themen-Schwerpunkt bildet der «Asian Pop Culture»-Bereich mit Mangas, Animes, Merchandise und asiatischem Street Food. In der «Japan Hall» bringen diverse Aussteller den Besucherinnen und Besuchern japanische Kunst, Musik, Kultur und Kampfsportarten näher. (pd/cbe)