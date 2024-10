Publiziert am 10.10.2024

Mit den neuen Avataren müsste man diese Videos nicht mehr selbst aufnehmen. Stattdessen soll es reichen, einen Text zu schreiben – und die Software würde das digitale Double der eigenen Person dann samt passender Mundbewegungen und der nachempfundenen Stimme animieren. Die Funktion soll im kommenden Jahr eingeführt werden.

Das Programm erstellt zunächst die digitale Kopie einer Person auf Basis eines Videos, das man aufnehmen muss. Zoom versicherte, dass es Sicherheitsvorkehrungen gegen einen Missbrauch der Funktion geben werde. Eine Sorge bei solcher Software ist immer, dass man damit täuschend echt aussehende gefälschte Videos anfertigen kann.

Digitaler Zwilling

Während die Video-Avatare bisher auf die Clips beschränkt sind, sprach Zoom-Chef Eric Yuan in einem Interview der Website The Verge im Sommer auch von der Möglichkeit, in Zukunft einen digitalen Zwilling in Videokonferenzen schicken zu können, an denen man nicht selber teilnehmen müsse. Stattdessen könne man dann an den Strand gehen.

Das Geschäft von Zoom bekam einen starken Schub in der Corona-Pandemie, in der plötzlich hunderte Millionen Menschen mithilfe von Videokonferenzen arbeiten und lernen mussten. Inzwischen versucht Zoom, sich unter anderem mit Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz neue Erlösquellen zu erschliessen. (sda/nil)