Publiziert am 02.09.2024

Die Generalversammlung der IAB Switzerland Association fand am 27. August erneut im Restaurant Razzia in Zürich statt, wie der Verband mitteilt. In seiner Begrüssungsansprache äusserte sich der Schweizer IAB-Präsident Martin Radelfinger positiv zum vergangenen Jahr und zum aktuellen Kurs des Verbandes. Ein Höhepunkt war 2023 gemäss Radelfinger die ausverkaufte Digital-Konferenz DEX23.

IAB-Geschäftsführer Urs Flückiger wies in seinem Votum darauf hin, wie kompetitiv der Markt der Schulungsanbieter geworden ist, was sich direkt auf die Erträge der IAB Academy niederschlug. Obwohl 2023 das Vorjahr umsatzmässig leicht übertroffen wurde, überarbeitet der Verband zurzeit alle Schulungsangebote. Als Erstes werde ab 2025 der Executive Leadership Kurs mit einem neuen Konzept starten, teilt IAB Switzerland mit.

Advisory Circle mit externem Leiter

Die Generalversammlung stimmte gemäss Medienmitteilung über verschiedene Anträge des Vorstands ab. So wird bespielsweise das IAB Advisory Board einem Relauch unterzogen und als Advisory Circle neu einen externen Leiter erhalten. Für diese Position hat sich der Ehrenpräsident der IAB, Ueli Weber, zur Verfügung gestellt.

Neu will der Verband einen sogenannten Next Generation Circle schaffen, ein Gefäss für die jüngere Generation. Dieses werde unter Leitung von Peter Tschachtler von Publicis in Kürze seine Tätigkeit aufnehmen, heisst es.

Für die neu geschaffene Funktion eines Vizepräsidenten stellte sich Roger Baur zur Verfügung. Er wurde ebenso wie Martin Radelfinger, welcher sich als Präsident der Wiederwahl stellte, einstimmig gewählt. Christian Hermle und David Burst traten nach vielen Jahren aus dem Vorstand zurück.

Erstmals Kampage mit Endkunden als Zielgruppe

Geschäftsführer Urs Flückiger kündigte verschiedene Massnahmen an für die kommenden Jahre. So will der Verband in diesem Jahr seine Präsenz mit diversen Events und neuen Arbeitsgruppen weiter erhöhen. Weiter soll erstmals eine Kampagne («Data matters») mit den Endkunden als Zielgruppe lanciert werden. Dn Bereich Forschung will der Digitalverband mit eigenen Studien stärken.

Für die diesjährige Ausgabe der DEX-Konferenz konnte IAB Switzerland bereits eine Rekordzahl an Sponsoren gewonnen werden, wie Flückiger an der Generalversammlung bekanntgab. (pd/nil)