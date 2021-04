Competec: Drei Neue im Verwaltungsrat

Die Competec-Gruppe, bekannt durch den Onlinehändler Brack.ch, hat 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 27 Prozent verzeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. In den vier Jahren zuvor ist das Unternehmen jeweils durchschnittlich um elf Prozent pro Jahr gewachsen. In den letzten fünf Jahren hat sich die Belegschaft zudem beinah verdoppelt (2016: 534 Mitarbeitende, 2020: 920 Mitarbeitende) und arbeitet an mehr Standorten als damals. Der Verwaltungsrat will dem rasanten Wachstum des Unternehmens Rechnung tragen und erweitert das Gremium von bisher vier auf neu sieben Sitze. Zudem ernennt er einen VR-Delegierten.

Die Neuen

Neues Verwaltungsratsmitglied ist Miriam Gantert. Die Mitgründerin des Unternehmens-/Fördernetzwerks und Co-Working Space «Impact Hub Bern» fördert beruflich nachhaltiges sowie sozial engagiertes Unternehmertum. Bei Superloop betreibt sie Innovationsförderung mittels der «Design Thinking»-Methode. Sie amtiert als Vizepräsidentin des Handels- und Industrievereins Sektion Bern.

Ebenfalls neu dabei ist Friederike von Waldenfels. Als Mitgründerin der SwissCommerce-Gruppe verfügt sie über neun Jahre E-Commerce-Erfahrung im erfolgreichen Aufbau von Special-Interest-Onlineshops. Von Waldenfels engagiert sich im Vorstand von Handelsverband.swiss sowie im Zürcher Chapter der internationalen Unternehmervereinigung EO.

Der dritte Neuzugang ist Roland Herrmann. Der promovierte Astrophysiker kann auf zwanzig Jahre Erfahrung im obersten Management diverser Banken zurückgreifen. Die letzten vier Jahre amtierte er als CEO bei der Neuen Aargauer Bank. Herrmann hält diverse Verwaltungsratsmandate und führt als Unternehmer zusammen mit seiner Frau den Motorradhandelsbetrieb Moto Zentralschweiz.

VR-Präsident wird entlastet

Zum Delegierten des VR wird Rolf Schmid ernannt. Er übernimmt den operativen Vorsitz des Verwaltungsrats, organisiert und leitet sämtliche Sitzungen. Schmid ist seit 2016 im Verwaltungsrat von Competec und war vorher während zwanzig Jahren CEO der Mammut Sports Group AG. Diese Schritte sollen gemäss Mitteilung den Competec-Gründer und -Verwaltungsratspräsidenten Roland Brack entlasten. Sie ermöglichen es ihm, sich künftig mehr auf die strategische Entwicklung und auf die Eigentümer-Rolle zu fokussieren. (pd/lom)