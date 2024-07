What: Ecommercify wird übernommen

Publiziert am 09.07.2024

Der Digitalberater What übernimmt das Shopify-Portfolio und die Vermögenswerte von Ecommercify AB. Die Arbeit von eCommercify umfasst das Rollout internationaler Stores wie Zimmerli, Lush (lush.ch), Rohner Socks, Maison Mollerus und Sponser Sportnahrung. Die Acquisition erfolgt kurz nach der Übernahme der Onebyte AG im Dezember 2023 und soll die Shopify- und E-Commerce-Expertise von What erweitern, wie es in der Mitteilung heisst.

Jörn Fischer, Gründer und ehemaliger CEO von Ecommercify, wird dem Führungsteam von What beitreten und die Expansion der Shopify-Geschäftseinheit leiten. «Der Anschluss zu What markiert ein spannendes neues Kapitel. Wir werden die Schweizer E-Commerce-Landschaft verändern, indem wir innovativere und pragmatischere Lösungen einführen, die neue Standards setzen und die etablierten Akteure herausfordern», wird Fischer zitiert. Neben Fischer wechselt das gesamte eCommercify-Team zu What, heisst es weiter. (pd/wid)