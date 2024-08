Quickline: Egon Perathoner wird CEO

Publiziert am 20.08.2024

Per 1. Januar 2025 wird Egon Perathoner das Amt als CEO der Schweizer Telekommunikationsanbieterin Quickline vom ad interim CEO und VR-Präsidenten Felix Kunz übernehmen. In seiner sechsjährigen COO-Tätigkeit bei Quickline habe er das Quickline TV zu einem mehrfach ausgezeichneten Produkt entwickelt, heisst es in der Mitteilung. Bis zu seinem Antritt als CEO wird Egon Perathoner zusammen mit dem Verwaltungsrat die Nachfolge der COO-Position bestimmen.

Der Verwaltungsrat dankt Felix Kunz für die Übernahme der operativen Leitung im Jahr 2024. Kunz wird sich wieder auf das VR-Präsidium konzentrieren. (pd/wid)