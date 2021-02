TX Group: Engagement für Start-up-Investitionen erhöht

Das Investment Committe wird vorwiegend für den Ventures-Bereich der TX Group (TX Ventures) sowie für das Unternehmen TX Markets tätig sein, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Bei Bedarf stehe es auch den anderen Unternehmen der TX Group zu Verfügung. Es werde sich in einem regelmässigen Rhythmus zusammenfinden, um ausgesuchte Investitionsmöglichkeiten zu prüfen. Der Fokus liegt auf Investitionen in Start-ups, die sich in einer frühen Entwicklungsphase oder in der Wachstumsphase befinden.

Das Interesse von TX Markets liegt bei innovativen und disruptiven Geschäfsmodellen und Technologien, die das bestehende Portfolio an Online-Marktplätzen und Classifieds-Plattformen verstärken oder auch ergänzen. Bei TX Ventures sind es die Fokus-Bereiche Consumer Fintech, Productivity sowie Digital Entertainment.

Pietro Supino, Präsident und Verleger der TX Group: «Die Technologische Entwicklung verlangt von uns eine hohe Agilität. Das Investment Committee soll einen idealen Rahmen bieten, um in einem frühen Stadium über interessante Investitionsmöglichkeiten zu beraten. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Romy Schnelle, die seit 2008 erfolgreich in digitale Jungunternehmen investiert und diese aktiv begleitet. Sie ergänzt unsere Kompetenzen und bringt eine wertvolle Perspektive von aussen ein.»

Zum neu gegründeten Investment Committee gehören Pietro Supino (Präsident und Verleger TX Group), Sandro Macciacchini (Leiter Finanzen & Personal TX Group), Samuel Hügli (Leiter Technologie & Ventures TX Group), Olivier Rihs (CEO TX Markets) sowie die Vorsitzende Romy Schnelle (Partner High-Tech Gründerfonds). Andreas Schlenker (Chief Corporate Development Oficer TX Markets) und Jens Schleuniger (Head of Portfolio Management Ventures, TX Group) unterstützen das Investment Committee in einer beratenden Funktion. (pd/lol)