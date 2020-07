E-Commerce: Es wird so viel online gekauft wie noch nie

Digital Marketing Award

Das sind die Finalisten

Als Digital Marketer sind Audi oder Lidl nominiert. Digital Agency können unter anderen Farner werden.

In der Kategorie «Digital Marketer of the Year» sind Audi, Emmi, Lidl und Rivella nominiert. Chancen auf den Titel «Digital Agency of the Year» haben Ads&Figures, Farner, MediaCom und Mediakanzlei.