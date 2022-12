Twitter

EU-Kommissar droht Musk mit Abschaltung

Thierry Breton hat Twitter mit Strafzahlungen und einer Abschaltung des Netzwerks in Europa gedroht. Wenn der Onlinedienst auf dem europäischen Markt weiter tätig sein wolle, müsse es sich an die EU-Gesetze halten, so der Industriekommissar.

Sieht sich mit politischem Druck konfrontiert: Twitter-Chef Elon Musk. (Bild: Keystone/AP)