Digital-Gesetz: EU-Kommissarin kritisiert Apples Umsetzung

Publiziert am 19.06.2024

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager verwies in einem Interview des US-Senders CNBC am Dienstag zwar darauf, dass die Untersuchung zu Apples DMA-Umsetzung noch nicht abgeschlossen sei. Zugleich sagte sie aber, es gebe «eine Reihe von Problemen» dabei. «Ich finde sie sehr ernst.» Sie sei überrascht gewesen, dass Apple so stark verdächtigt werde, gegen die DMA-Vorgaben zu verstossen.

Das Gesetz DMA (Digital Markets Act) zwang Apple unter anderem, auf dem iPhone erstmals das Herunterladen von Apps auch ausserhalb des hauseigenen App Stores zu erlauben. Apple warnte jedoch, eine solche Öffnung erhöhe die Gefahren für Nutzerinnen und Nutzer – und verband sie mit Abgaben und Auflagen. Kritiker wie der Musikstreaming-Marktführer Spotify warfen Apple vor, der Konzern wolle so sein bisheriges App-Store-Geschäft schützen.

Von Apple gab es am Dienstag zunächst keinen Kommentar zu Vestagers Äusserungen. Vergangene Woche hatte Marketingchef Greg Jozwiak in einem Interview des Podcasts «The Talk Show» bekräftigt, dass viele Vorgaben den Bedürfnissen von Apple-Nutzenden bei Sicherheit und Datenschutz zuwiderliefen. Dies habe man ausgleichen müssen. Zugleich betonte er, es habe «massive Anstrengungen einer Menge Leute bei Apple gegeben», die Anforderungen zu erfüllen.

Gebühr für externe Downloads

Apple führte im März mit neuen Geschäftsbedingungen zur iPhone-Öffnung unter anderem eine jährliche «Kerntechnologiegebühr» ein. Sie beträgt 50 Cent für jede Erstinstallation einer App nach Überschreiten der Schwelle von einer Million Downloads in einem Zwölfmonatszeitraum. Zugleich können Entwickler auch in dem bisherigen Modell bleiben, bei dem sie ihre Anwendungen weiterhin nur über den App Store von Apple vertreiben. Dann zahlen sie wie bisher eine Abgabe von 15 oder 30 Prozent von digitalen Erlösen innerhalb der App.

Die Financial Times berichtete vergangene Woche bereits, die Kommission wolle Apple als erstem Unternehmen eine Verletzung der DMA-Regeln vorwerfen. Die Brüsseler Behörde sei zu dem Schluss gekommen, dass Apple der Verpflichtung nicht nachkomme, Nutzer zu Angeboten von Entwicklern ausserhalb des hauseigenen App Stores gebührenfrei leiten zu lassen, hiess es unter Berufung auf informierte Personen.

Bei Verstössen gegen den DMA drohen Strafen von bis zu 10 Prozent des jährlichen Umsatzes – und bis zu 20 Prozent im Falle wiederholter Verletzungen. Als letzte Option steht auch eine Zerschlagung der Unternehmen im Raum. Am Ende könnten Gerichte über mögliche Strafen entscheiden. (sda/dpa/cbe)