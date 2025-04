Publiziert am 25.04.2025

Die in Zug ansässige Naoo AG hat Gregor Doser als neues Mitglied ihrer Geschäftsleitung verpflichtet. Der langjährige Google-Manager tritt seine neue Position als «Managing Director – DACH Markets» am 12. Mai 2025 an und wird für den Aufbau und die kommerzielle Entwicklung der Plattform in der Schweiz, Deutschland und Österreich verantwortlich sein.

Doser war über 13 Jahre bei Google Schweiz tätig, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung am Aufbau von YouTube in der Schweiz beteiligt war. Er bringt laut einer Mitteilung mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Medien- und Digitalbranche mit. Seine Karriere begann er bei der SRG, wo er bei Publisuisse das nationale Marketing Services leitete. Danach wechselte er zu GroupM, wo er als Trading Director den Aufbau des Mediaagentur-Netzwerks in der Schweiz mitprägte.

Bei Naoo wird Doser die strategische Marktentwicklung steuern und die Positionierung als Social-Media-Plattform vorantreiben. Neben seiner Tätigkeit für Naoo wird er bei der Tochtergesellschaft Kingfluencers die Verantwortung für Vertrieb und strategische Kundenentwicklung übernehmen.

Naoo betreibt nach eigenen Angaben eine Social-Media-Plattform, die durch Gamification und personalisierte Inhalte ein einzigartiges Nutzererlebnis bieten soll. Mit einem Punkte- und Belohnungssystem fördert die Plattform das Engagement der Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet.

Kingfluencers, eine Tochtergesellschaft der Naoo AG, ist eine Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing mit einem Netzwerk aus über 3000 Influencern. Die Agentur wurde 2016 gegründet und bietet Marken digitale Kampagnenlösungen an. (pd/cbe)