Jeff Zürich: Fantasy-Rollenspiel mit KI lanciert

Publiziert am 03.03.2025

Mit «Artificial Legends» präsentiert Jeff Zürich ein textbasiertes Fantasy-Rollenspiel, das Gaming mit KI-Technologie verbindet, wie es in einer Mitteilung heisst. Statt einer festgelegten Story erschaffen Spielerinnen und Spieler ihre eigene Saga – in Austausch mit der KI, die als Spielleitung fungiert und die Geschichte basierend auf individuellen Entscheidungen formt. So gleicht kein Spielverlauf dem anderen.

Das Spielprinzip funktioniert folgendermassen: Zu Beginn startet man nur notdürftig ausgerüstet, bevor sich durch Interaktionen mit der KI und der eigenen Kreativität ein individuelles Narrativ entwickelt. Ob Heldengeschichte, düstere Intrige oder humorvolles Abenteuer – «Artificial Legends» passt sich den Vorlieben der Spielerinnen und Spielern an. Die Plattform unterstützt mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Ausprobieren kann man den funktionsfähigen Prototypen hier (link).

Jeff setzt KI bereits in verschiedenen Kundenprojekten ein und möchte mit diesem interaktiven Erlebnis die vielfältigen kreativen Einsatzmöglichkeiten aufzeigen. «Artificial Legends» soll nicht nur als Spiel gelten, sondern auch ein Experiment und eine Inspiration für Unternehmen sein, die das Potenzial von KI in ihren eigenen Projekten erkunden möchten. Das Spiel wurde in Co-Creation mit Staay entwickelt. (pd/awe)