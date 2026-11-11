Best of Swiss Apps: FC St. Gallen holt den Mastertitel

Publiziert am 11.11.2026

Umgesetzt wurde die App «FCSG» von Bureau54, Aiconomy und Daniel Demel. Neben dem Titel Master of Swiss Apps 2026 erhielt sie Gold in den Kategorien Design, Functionality, User Engagement und User Experience. Damit entfallen vier der neun Goldauszeichnungen auf ein einziges Projekt.

Der Mastertitel wird nicht allein von der Fachjury vergeben. Das Ergebnis setzt sich zu gleichen Teilen aus dem Juryentscheid, einem Voting der Netzticker-Leserschaft und der Abstimmung des Saalpublikums zusammen. Gemäss Mitteilung lag «FCSG» in allen drei Abstimmungen vorne. Einzelresultate werden nicht ausgewiesen. Die Jury bezeichnet die App als «digitale Heimat für alle Fans von Grün-Weiss». Sie vereint Ticketing, Matchcenter, Statistiken, Fanshop und Stadionservices mit News, Quizzes, Votings und digitalen Sammelkarten.

Zweimal Gold, in den Kategorien Customer Experience und Innovation, ging an «Ari» von Livemap. Das Unternehmen hat die Anwendung selbst entwickelt. Das gilt auch für «Poinz», die Cashback- und Treuekarten-App, die in der Kategorie Business Impact gewann. In der Kategorie Extended Interaction setzte sich «VirtuAllalin Teil 2» durch, das Bandara VR für die Saastal Bergbahnen realisiert hat. Gold in der Kategorie Technology erhielt Ubique Innovation für die App des Schweizerischen Hängegleiter-Verbands (SHV/FSVL).

Insgesamt prüften die Fachjurys 143 Einreichungen. Sie vergaben 52 Auszeichnungen in neun Kategorien: neunmal Gold, 18-mal Silber und 25-mal Bronze. Rund jede dritte Einreichung wurde somit prämiert. Organisiert wird der seit 2013 bestehende Award von der Best of Swiss Web GmbH, die auch Best of Swiss Web und Best of Swiss Software durchführt.

Die vollständige Liste der Gewinner ist auf bestofswissapps.ch abrufbar. (pd/cbe)