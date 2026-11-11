Museum für Kommunikation: Winzige Schalter erhalten eine grosse Bühne

Publiziert am 11.11.2026

Das Museum für Kommunikation in Bern widmet seine neue Wechselausstellung dem Mikrochip. «Chips» ist vom 13. November 2026 bis 18. Juli 2027 zu sehen. Nach Angaben des Museums kommt man hierzulande im Durchschnitt täglich mit über 1000 Chips in Berührung. Sie stecken im Auto, in der Bankkarte und im Smartphone, in der Kaffeemaschine und im Wettersatelliten, sogar im Hund des Nachbarn.

Die Ausstellung zeichnet auch die technische Entwicklung nach. In den ersten Computern bewegten sich noch sichtbar elektromechanische Schalter. Mit den ersten Chips ab den frühen 1960er-Jahren schrumpften diese Schaltungen ins Mikroskopische. Heute enthält ein einzelner Chip Milliarden davon.

Im Zentrum steht aber nicht die Technik, sondern ihre gesellschaftliche Wirkung. Das Museum verbindet dafür sachliche Information mit einer erfundenen Erzählung. «Ein niederschwelliger Zugang auch für Laien war uns von Beginn weg ein grosses Anliegen», lässt sich Museumsdirektorin Jacqueline Strauss in einer Medienmitteilung zitieren. Als aktuellen Bezug nennt das Museum die Künstliche Intelligenz (KI): Die grossen Sprachmodelle seien nur dank immer leistungsfähigerer Chips möglich.

Das Museum für Kommunikation wurde 1907 als PTT-Museum gegründet und ist heute eine Stiftung der Post und von Swisscom. 2019 erhielt es den Museumspreis des Europarates. Im vergangenen Jahr zählte das Haus nach eigenen Angaben 130'000 Besuchende. (sda/pd/nil)