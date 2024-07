Unic: Flughafen Zürich lanciert Spatial App

Publiziert am 16.07.2024

«Eintauchen statt hinfahren» – unter diesem Motto hat Unic gemeinsam mit dem Flughafen Zürich eine App für die Apple Vision Pro entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. ZRH Real Estate will so die Flughafenwelt virtuell erlebbar machen – für alle, die sich einmieten oder am Flughafen arbeiten möchten.



Die Idee für die neue Spatial App entstand aus der engen Zusammenarbeit der Digitalagentur mit dem ZRH Innovation Hub. «Die App für die Apple Vision Pro ist ein erstes Beispiel dafür, wie wir mit neuen Technologien einen Mehrwert für unsere Kundschaft schaffen können», wird Coralie Klaus Boecker, Leiterin des ZRH Innovation Hubs, in der Mitteilung zitiert.

Und Ivo Bättig, Client Partner bei Unic, ergänzt: «Obwohl VR/AR/XR keinen neuen Themen sind, hat Apple es geschafft, einen neuen Massstab zu setzen. Für uns war dies eine Steilvorlage, um zusammen mit dem Flughafen erneut Pionierarbeit im Kontext der Customer Experience zu leisten.»

Mit der neuen Spatial App vermittelt die Flughafen Zürich AG potenziellen Geschäftsmieterinnen und Geschäftsmietern und ihren Mitarbeitenden nicht nur trockene Informationen, sondern immersives Erleben. Um dieses zu vermitteln, wurde Bild- und Tonmaterial von Hand und mittels AI optimiert, um zylindrisches oder sphärisches Erleben zu ermöglichen. Neue Aufnahmen mit einer 360-Grad-Kamera runden das Angebot ab.

Damit können sich potenzielle Geschäftsmieterinnen und Geschäftsmieter, deren Entscheidungsträger und Mitarbeitende ein eigenes Bild über die eindrücklichen Vorteile des möglicherweise zukünftigen Arbeitsplatzes machen, ohne selbst an den Flughafen fahren zu müssen.



Das immersive Erleben wirkt emotional und kann das Change-Management von potenziellen

Geschäftsmieterinnen und Geschäftsmietern unterstützen. ZRH Real Estate dürfte sich aber auch positiv auf die diversen Dienstleister und Partner am Flughafen und im Circle auswirken: Deren Aktivitäten und Locations werden auf sympathische Art präsentiert und erlebbar gemacht.

An ZRH Real Estate 2.0 wird bereits gearbeitet: Vorgesehen ist eine Anreicherung der

Geschichten, insbesondere mit neuen 360-Grad-Aufnahmen. Angedacht sind aber auch weitere Verbesserungen, wie Avatare oder die Weiterentwicklung der

thematische Entdeckungstouren, mit Journeys für Sportliche, für kulinarisch Interessierte etc., die sich speziell an etwas ungeübtere Nutzerinnen und Nutzer richten. Bei deren Ausarbeitung werden die Feedbacks der ersten User einfliessen. (pd/wid)