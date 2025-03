Publiziert am 25.03.2025

Teilnehmende sind aufgerufen, ein kurzes Bewerbungsvideo einzureichen, in dem sie zeigen, wie sie KI in ihrem Alltag oder Beruf einsetzen. Die Bewerbungsfrist endet am 18. Mai. Eine Jury wählt aus allen Einsendungen vier Gewinnerinnen und Gewinner aus, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Diese erhalten im Juni ein exklusives Training im Microsoft Innovation Hub in Zürich.

Mit der Challenge will Microsoft nach eigenen Angaben die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz fördern. Primo Amrein, AI National Skills Director Switzerland bei Microsoft, betont, dass der Umgang mit KI zu einer grundlegenden Zukunftskompetenz werde. «Wir sind in einer entscheidenden Phase der digitalen Transformation», so Amrein. Ziel der Aktion sei es, KI als erlernbares Werkzeug zugänglich zu machen.

Drei Beispiele auf der Plattform lerneKI.ch zeigen, wie vielfältig KI bereits heute genutzt wird. Der Schreiner Justin Metry aus dem Wallis nutzt KI zur Visualisierung seiner Innenausbau-Entwürfe. Die zwölfjährige Schülerin Jil Kommer und ihr Vater Lars komponieren mithilfe von KI komplette Musikstücke. Der Luzerner Pilzzüchter Roland Vonarburg wiederum setzt ein KI-gestütztes System zur Ernteoptimierung ein, das erntereife Champignons erkennt und markiert.





Ergänzend zum Wettbewerb bietet die Plattform ein kostenloses Online-Training an. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Teilnehmende ein digitales Abzeichen, das symbolisch an das Fahrschul-L erinnert und KI-Kenntnisse dokumentieren soll. Ziel ist es, den Umgang mit KI ebenso selbstverständlich zu machen wie das Autofahren. (pd/nil)