Die Videokonferenz-Anwendung Google Meet hat im Play Store 50 Millionen Downloads erreicht. Seit dem Ausbruch des Coronavirus hat sich die Nutzerzahl der App massiv gesteigert. Jeden Tag kommen laut Google etwa drei Millionen neue Anwender hinzu. Aufgrund dieser hohen Nachfrage bietet der US-Tech-Gigant Meet seit Kurzem kostenlos an.

«Jetzt müssen wir der Welt mehr denn je dabei helfen, miteinander verbunden zu bleiben. Wir wollen unser Angebot an mehr Menschen weltweit ausweiten», heisst es von Javier Soltero, Vizepräsident und General Manager der Software-Reihe G Suite. Bereits im März hat Google seine Videokonferenz-Tools für Abonnenten der Software-Reihe G Suite gratis angeboten.

Konkurrenz bleibt sehr stark

Trotz der beeindruckenden Zahlen hat Google immer noch keine Informationen über die täglichen Meet-User veröffentlicht. Videokonferenz-Konkurrenten wie Microsoft Teams oder Zoom sind hier transparenter: Im vergangenen Monat verzeichnete Teams 75 Millionen tägliche Anwender. Laut Zoom haben im April jeden Tag 300 Millionen Menschen an virtuellen Meetings teilgenommen.

Videokonferenzen liegen weiterhin sehr stark im Trend und Google Meet hat auf diesem Markt viele gut aufgestellte Gegenspieler. Neben Zoom und Microsoft Teams will auch Facebook bei digitalen Meetings zum Vorreiter werden. So hat der Social-Media-Gigant in der vergangenen Woche seine Video-Chat-Anwendung Messenger Rooms gratis verfügbar gemacht (persoenlich.com berichtete). Ausserdem wird die App auch bald mit WhatsApp und Instagram zugänglich. (pd/eh)