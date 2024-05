CPLTS: Gründer Christoph Hess erhält Unterstützung

Publiziert am 07.05.2024

Seit dem Start mit CPLTS am 1. Januar 2024 verfolgt Christoph Hess einerseits die Mission konsequent und frühzeitig Produkte und Dienstleistungen für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu entwickeln. «AI Transformation fasst zusammen, was Unternehmen jetzt brauchen und es ist toll zu sehen, dass unser Ansatz bereits in vielen Situationen überzeugen konnte», blickt er auf gewonnene Kunden und umgesetzte Projekte in den ersten vier Monaten zurück.

Andererseits positioniert sich die GmbH auch als Studio, das neue Formen der Zusammenarbeit pilotiert: Expertinnen und Experten – oder eben Copilots – aus interdisziplinären Fachbereichen sitzen gemeinsam im Cockpit, passend zu den jeweiligen Anforderungen und Zeithorizonten von Projekten. So entstehen Konstellationen, in denen agiler, ortsunabhängiger und effizienter gearbeitet werden kann als mit fixen Teams.

Diesbezüglich erfolgt jetzt der nächste Schritt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Eveline Birrer als Creativity Copilot und Oliver Lutz als Productivity Copilot wirken fortan nicht nur im Hintergrund, sondern mit aktiven Rollen in verschiedenen Projekten. Daneben arbeitet Eveline Birrer weiterhin auch selbstständig in den Bereichen Film, Fotografie sowie Design und Oliver Lutz behält ein Pensum als Marketingstratege bei MySports.

«Sowohl Eveline, als auch Oliver kenne ich schon seit vielen Jahren. Ich bin überzeugt von ihrer Expertise und Erfahrung, aber schätze genauso auch die vertrauensvollen Beziehungen mit ihnen», beschreibt Christoph Hess sein fachliches und persönliches Verhältnis mit den beiden neuen Copilots für AI Transformation. (pd/cbe)