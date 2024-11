Best of Swiss Apps: «Helion One App» holt den Master-Titel

Publiziert am 20.11.2024

Die Verleihung der Best of Swiss Apps 2024 fand am Dienstagabend im Zürcher Kongresshaus statt. Die «Helion One App» wurde dabei als «Master of Swiss Apps 2024» ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die App wurde von Dept und Solar Manager im Auftrag von Helion Energy entwickelt.

In der Jurybewertung wurde die kontinuierliche Überwachungsfunktion für Photovoltaik-Anlagen und verknüpfte Haushaltsgeräte hervorgehoben. Die Informationsarchitektur wurde als schnell erlernbar eingestuft. Die App bietet Benachrichtigungen und Prognosen zur Steuerung des Stromverbrauchs. Die Jury merkte an, dass einige Bedienelemente und Schriftgrössen klein dimensioniert sind.

Die «Helion One App» erhielt zusätzlich Gold in den Kategorien Design, Functionality und Customer Experience sowie Silber in User Experience und Business Impact.

Von den 241 eingereichten Projekten kamen 57 auf die Shortlist. Insgesamt wurden 10 Gold-, 25 Silber- und 41 Bronze-Auszeichnungen vergeben. Goldauszeichnungen 2024 gingen an:

Business Impact: Uepaa

Customer Experience: Helion One App

Design: Helion One App

Extended Reality: Bitumen VR

Functionality: Helion One App

Innovation: Uepaa

User Experience: MyCSS

User Engagement: Level Sports

Web Apps: MyLab-App (Community-Plattform für medizinische Praxisassistent:innen)

Sonderkategorie Accessibility: SBB Inclusive

Den «hack an app»-Award, eine Initiative von Ti&m und Best of Swiss Apps für Kinder zwischen 11 und 14 Jahren, gewann Rahel Panosian mit einer Erste-Hilfe-App.

Die vollständige Liste aller Gewinner ist hier abrufbar.