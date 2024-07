Publiziert am 23.07.2024

Laut einer Analyse des Medienmagazins Torrentfreak vereinen oft kleine Kanäle auf YouTube Millionen Klicks auf sich. Der Grund sind widerrechtlich verbreitete Hollywood-Blockbuster und beliebte Serien wie «Fast and the Furious», «The Transporter», «Bad Boys» oder auch «Beverly-Hills-Cop». YouTube-Eigentümerin Google bleibt laut dem Bericht in vielen Fällen tatenlos.

Die YouTube-Channel laufen demnach häufig unter dem Radar. Denn die betreffenden Kanäle gehörten nicht selten unbekannten Usern und würden im Zuge einer Kompromittierung nun mit illegal hochgeladenem Content weitergenutzt, heisst es. Auch seien Kanäle zu beobachten, die explizit für das Abrufen urheberrechtlich geschützten Materials vorbereitet würden.

Skurriles Detail am Rande: In den Playlists der betreffenden Kanäle wird immer wieder auch Werbung für nicht existierende Filme gemacht, wie sich am Beispiel des angeblichen «John Wick 5» zeigt. Torrentfreak hat eigenen Angaben auch die eigentlich kostenpflichtige Netflix-Serie «The Gentleman» abrufbereit gefunden sowie ein über sechs Stunden langes Video.

Um nicht von den YouTube entlarvt zu werden, verändern die Kriminellen die Audiospuren der Filme mit eigener und möglichst nicht geschützter Musik. Exakt diese Audiospuren würden dann bei Lizenzanbietern wie Distrokid, CD Baby oder Tunecore registriert und an das Ende des Filmes geschnitten. So bleibe der Coup unentdeckt und Werbeeinnahmen können fliessen. (pte/cbe)

Streamen über YouTube: ganze Blockbuster kostenlos abrufbar (Foto: pixabay.com, claudid)

Streamen über YouTube: ganze Blockbuster kostenlos abrufbar (Foto: pixabay.com, claudid)

San Bruno (pte/23.07.2024/13:59)