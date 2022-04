Erdmannpeisker: Instagram-Kanal für Tiefkühl-Pizzas aufgebaut

In diesen Tagen feiert die Instagram-Community von Dr.Oetker Pizza ihren ersten Geburtstag. Für den Content des Instagram Kanals der Dr. Oetker Tiefkühl-Pizzas in der Schweiz zeichnet sich Erdmannpeisker verantwortlich.

Erdmannpeisker habe einen Instagram-spezifischen, frischen und eigenständigen Look kreiert, welcher für alle Dr.Oetker Pizza-Brands gelte, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Nebst unterhaltsamen Pizza-Content setze man auf Wettbewerbe, tagesaktuelle Posts und die Zusammenarbeit mit Influencern. Zudem werden ausgewählte Posts durch Havas Media geboostert und so einer grösseren Zielgruppe sichtbar gemacht.



Der Instagram-Kanal wird vor allem als Plattform genutzt, um Social Media Kampagnen im Paid-Bereich mit einem klaren Absender zu versehen und einzelne Posts, welche kanalspezifisch kreiert werden, als Social Media-Werbemittel zu nutzen. Zudem wurde der neu aufgebaute Instagram-Kanal im vergangenen Jahr auch für mehrere nationale Word of Mouth-Kampagnen und Influencer-Aktionen genutzt und war wichtiger Bestandteil der Kampagne rund um die Neueinführung der «The Good Baker»-Pizzas.







Dank dem erfahrenen Content-Team kann Erdmannpeisker sehr schnell auf aktuelle Themen – wie z.B. die heiss diskutierte Fischstäbchenpizza – eingehen. Fotos, Reel, Stories und kurze Filme können mit dem internen Team schnell und kosteneffizient umgesetzt werden.











Verantwortlich Dr.Oetker Schweiz: Walentina Mejenina (Media- und Communications Manager), Helen Yildirim (Product Manager Pizza); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Jenny Ziörjen (Content-Producerin und Grafik Designerin), Selina Helbling (Beratung), Laura Fässler (Motion Design), Havas Media (Mediaplanung) (pd/wid)