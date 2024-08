TX-Group

Insurtech-Start-up Helvengo ist in Liquidation

Vor rund zweieinhalb Jahren hatte sich die Zürcher TX Group am Insurtech-Start-up Helvengo beteiligt. Nun befindet sich das Zürcher Jungunternehmen in Liquidation. Dies geht aus einem am Freitag publizierten Eintrag im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) hervor.