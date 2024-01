Bexio: Jan Waltenbauer wird VP Marketing

Wechsel an der Marketingspitze von Bexio: Jan Waltenbauer wird Vice President des Business-Software-Anbieters. Zuvor war er als Director of Marketing bei der Swiss Marketplace Group tätig, wie es in der Mitteilung heisst.

Jan Waltenbauer übernimmt per 22. Januar die Marketingführung und damit das 16-köpfige Marketingteam bei Bexio. Er tritt die Nachfolge von Daniel List an, heisst es weiter.

Zuvor war Waltenbauer unter anderem bei der Swiss Marketplace Group und Swisscom Directories tätig. Zudem verantwortete er in Zürich als Director Marketing Europa den Bereich Brand, Strategie & Content bei Ebay und war langjährig bei Procter & Gamble verantwortlich für diverse Marken in Westeuropa im Brand Management, Sales und Media.

Mit Waltenbauer stösst eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger, ausgeprägter Marketingerfahrung und Schwerpunkten im Management & der Entwicklung von Brands und Produkten zu Bexio. (pd/wid)