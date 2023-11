Pinterest: Johan Gipch wird befördert

Johan Gipch wird per sofort Head of Content Partnerships für EMEA bei Pinterest. Gipch ist in Paris ansässig und berichtet an Malik Ducard, Chief Content Officer bei Pinterest.

Als Head of Content Partnerships für EMEA verantwortet Gipch den Aufbau und die Leitung eines Teams, um mit Hilfe von Partnerschaften sowie Produkt- und Community-Aktivierungen die Inhalte auf Pinterest «noch erlebbarer und umsetzbarer zu gestalten und zu skalieren», wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, unsere kreativen Inhalte auf Pinterest noch mehr Verlagen, Händlern, Marken und Creators zur Verfügung zu stellen und sie gleichzeitig in die Entwicklung von neuem Content einzubeziehen», wird Gipch zitiert. «Unsere Inhalte bewegen Menschen zunehmend von der Inspiration zum Handeln, was auch bedeutet, dass Pinterest kaufbarer wird. Ich freue mich darauf, mit mehr Content-Anbietern in Europa zusammenzuarbeiten, um ihre Reichweite zu vergrößern und Pinterest-Nutzerinnen und -Nutzern noch mehr umsetzbare Ideen zu bieten.»

Zuvor war Johan Gipch als Head of Content für Südeuropa bei Pinterest tätig und hat die langfristige Vision definiert, wie Pinterest Content-Partnerschaften in der Region skaliert. Unter seiner Führung ging Pinterest die ersten Content-Partnerschaften mit dem Louvre, MasterChef, Conde Nast und Lollapalooza France ein, wie es heisst.

Vor Pinterest hatte Gipch verschiedene Führungspositionen in der Geschäftsentwicklung bei Webedia, Tumblr und Ekstend inne. Er verbrachte sechs Jahre bei Yahoo, wo er Content-Marketing-Programme und den Bereich Creative Strategy leitete. Er hat einen Master-Abschluss in Vertrieb und Marketing von der ESDES Business School. (pd/cbe)