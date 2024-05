Swico: Jon Fanzun wird neuer Geschäftsführer

Publiziert am 17.05.2024

Als neuer Geschäftsführer von Swico wird Jon Fanzun seine Tätigkeit am 1. August 2024 aufnehmen. Mit ihm gewinne die ICT-Branche gewichtigen Einfluss in Bundesbern, heisst es in der Mitteilung.

Der gebürtige Engadiner hat über 20 Jahre Führungserfahrung in der nationalen und internationalen Politik und verfügt über ein breites Netzwerk in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Als Sondergesandter für Cyberdiplomatie beschäftigte er sich intensiv mit der Digitalisierung und vertrat die digitalen Interessen der Schweiz auf internationaler Ebene. Davor arbeitete er für zwei Bundesräte als persönlicher Mitarbeiter. Zuletzt war er als Generalsekretär der FDP Schweiz tätig. Fanzun hat an der HSG internationale Beziehungen studiert. Er verfügt über ein Doktorat der Staatswissenschaften.

«Swico steht für Innovation und Nachhaltigkeit, zwei essenzielle Säulen der modernen Wirtschaft. Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Vorstand und unserem Team, die Weichen für eine zukunftsorientierte digitale Schweiz zu stellen», wird Fanzun zitiert. (pd/wid)