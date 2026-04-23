Publiziert am 23.04.2026

Im Mobilfunk gewannen die Suissedigital-Mitglieder 37’760 Abonnements hinzu, ein Plus von 1,1 Prozent. Beim Breitbandinternet verzeichneten sie hingegen einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent. Deutlicher fällt der Verlust in der TV-Verbreitung aus: Die Zahl der Fernsehabonnements sank um 73’000 auf noch 1’940’000. Damit halten die Verbandsmitglieder – darunter Sunrise – zwar weiterhin einen Marktanteil von rund 52 Prozent, vor Swisscom (39 %) und Salt (9 %). Der Abwärtstrend im linearen TV setzt sich aber fort.

Die Mitglieder investierten laut Verbandsangaben «rund 1 Milliarde Franken» in den Ausbau ihrer Fest- und Mobilfunknetze. Eine Aufschlüsselung oder ein Vorjahresvergleich fehlt.

Neben den Marktzahlen hebt die Mitteilung mehrere Verbandsprojekte hervor. So war Suissedigital nach eigenen Angaben massgeblich an der Weiterentwicklung der Replay-TV-Werbung beteiligt; seit dieser Woche sind die entsprechenden Werbespots auch auf den TV-Sendern der SRG verfügbar. Zudem lancierte der Verband ein KMU-Portal, das kleine und mittlere Unternehmen mit regionalen Digitalisierungspartnern zusammenbringen soll. Die von Suissedigital entwickelten Cybersecurity-Tests wurden insgesamt rund 8 370-mal absolviert – ein Beitrag zur Sensibilisierung, dessen Reichweite allerdings überschaubar bleibt.

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze und vertritt rund 170 Unternehmen, die über drei Millionen Haushalte versorgen. (pd/nil)