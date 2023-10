Wahlen 2023: Kampagne hilft Digital-Muffel zu identifizieren

Technologische Fortschritte und Veränderungen werden immer schneller. Darum brauche es Politikerinnen und Politiker, die mithalten können, um zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen, schreibt Freundliche Grüsse in einer Medienmitteilung. Wer in der Schweizer Politik besonders technologieaffig ist – und wer eben nicht – beurteilte die zivilgesellschaftliche Organisation CH++ erstmals in einem sogenannten Techrating.

Um die Wahlhilfe bekannt zu machen, hat die Agentur Freundliche Grüsse eine digitale Kampagne kreiert. Darin geht es um die technologische Veränderung, die alle hautnah miterleben und mitmachen.

Wer hinkt hinterher?

Mit provokanten Fragen zu Begriffen wie ChatGPT, künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Telegram wird der Schweizer Stimmbevölkerung bewusst gemacht, dass einige Politikerinnen und Politiker bei der Digitalisierung hinterherhinken. Wer mehr technologisches Verständnis im National- und Ständerat erwartet, kann sich im Techrating von CH++ informieren und das passende Personal finden.

Verantwortlich bei CH++: Olga Baranova (Geschäftsleiterin); verantwortlich bei Freundliche Grüsse AG: Fabian Biedermann, Samuel Textor, Pascal Deville (Gesamtverantwortung), Seraina Meier, Kevin Zysset (Art Direction), Julian Riegel (Text), Sandro Matter (Beratung). (pd/nil)