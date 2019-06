Mit den ersten warmen Tagen läutete Coop mit dem Claim «Jetzt isch tsch tsch» die Grillsaison ein (persoenlich.com berichtete). In einer Mitteilung vom Montag weist die Agentur Nexum darauf hin, dass sie die Kampagnen-Website rund ums Grillieren konzipiert, gestaltet und umgesetzt. Auf der Website zu «Für mich und dich und Nico» befinden sich Rezepttipps für das Grillieren mit Kleinkindern und eine Übersicht mit den schönsten Grillplätzen der Schweiz. Vegetarier hingegen können sich auf eine Produktauswahl aus verschiedenen vegetarischen Produkten und Tipps für deren ideale Garzeit freuen.

In der Rubrik Grill-Hacks gibt es praktische Tipps und kreative Ideen für alle Grill-Begeisterten. Ihre Grill-Expertise können die Nutzer direkt mit dem Quiz «Bist du ein echter Grillprofi?» unter Beweis stellen. Der interaktive Wissenstest besteht aus zehn Fragen, wie beispielsweise «Was ist der Unterschied zwischen direktem und indirektem Grillieren».

In der Konzeption und Entwicklung der Website legte Nexum laut eigenen Angaben den Schwerpunkt auf eine Nutzerführung, die eine gute Orientierung innerhalb der einzelnen Themenbereiche bietet, dabei aber gleichzeitig das Stöbern quer durch das vielfältige Content-Angebot unterstützt. Die Inhalte werden permanent aktualisiert und um aktuelle Aktionen ergänzt. Angelehnt an das Kampagnen-Logo mit dem «Jetzt isch tsch tsch»-Claim wurde die Website gestalterisch überarbeitet und mit seiner Brandzeichen-Optik stärker an das Grillthema angepasst.