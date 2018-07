Swisscom: Kein Musikgehör für die MTV-Sender

Bei Swisscom TV gibt es die Musiksender der MTV-Gruppe nicht mehr. Am Samstag seien die Sender MTV Brand New, MTV Hits, MTV Dance, MTV Rocks, MTV Music 24, MTV Live HD, VH1 und VH1 Classic – alle vom amerikanischen Medienkonzern Viacom – aus dem Programm verschwunden. «Ohne Ankündigung oder Information», schreibt «20 Minuten».

So, jetzt etwas VH1 Classic zum Frühstück. Ach warte, die @Swisscom_Care hat ja den Sender und sieben weitere gestern kommentarlos entfernt. Echt toller Kundenservice. Dazu kommt noch, dass er über's Internet nirgends empfangbar ist. — Patrick Liechti (@_patrick_l) 1. Juli 2018



Allein in den vergangenen zwei Jahren hat Swisscom 64 Sender neu aufgeschaltet. «Swisscom ist aber auch leider hin und wieder gezwungen, aus Kosten- und Portfoliogründen Sender aus dem Angebot zu nehmen. Dies passierte nun mit den Sendern der MTV-Gruppe», so Swisscom-Sprecher Armin Schädeli zu persoenlich.com. Erreichten die Sender einfach zu wenig Zuschauer? «Zur Frage, wie viele Zuschauer einzelne TV-Sender haben, machen wir generell keine Angaben», sagt Schädeli.

Als Ersatz für die MTV-Sender sei nun in neue UHD-Kanäle investiert worden, wie 4K Universe UHD, Fun Box Ultra UHD, Stingray Festival 4K UHD, Ultra Nature UHD sowie – «derzeit besonders wichtig» – die Fussball-WM in Ultra High Definition. «Swisscom TV übernimmt hier eine Pionierrolle», so Schädeli weiter. «Wir erweitern unser Angebot an TV-Sender laufend – und werden bereits in Kürze neue Sender aufschalten.» Da die Vertragsverhandlungen noch nicht ganz abgeschlossen seien, könnten hierzu jedoch keine konkreten Angaben gemacht werden. (cbe)