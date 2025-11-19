DEX-Konferenz: KI als Haar und Salz in der Suppe

Publiziert am 19.11.2025

Die diesjährige DEX, organisiert vom IAB Switzerland, erwies sich wieder als grosser Publikumserfolg. Über 970 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich registriert, über 100 mehr als im vergangenen Jahr. Wie Veranstalter Urs Flückiger gegenüber persoenlich.com sagte, sei die Veranstaltung bereits seit Wochen ausverkauft gewesen.

Das Thema war gesetzt: Künstliche Intelligenz. Auch dieses Jahr wartete wieder ein vielfältiges Programm mit rund 25 hochkarätigen Referenten. Moderiert hat den Anlass Frank Puscher, Chefredaktor von Meedia.

In seiner Eröffnungsrede unter dem Titel «Sind KI & Co. das Salz oder das Haar in der Suppe?» warf IAB-Präsident Martin Radelfinger nochmals einen Blick in die Vergangenheit und erinnerte daran, wie er vor 40 Jahren bei der Einfuhr eines Macintosh-Computers grosse Zollprobleme bekommen hätte. Radelfinger sprach von der 4. industriellen Revolution, die momentan im Gange sei und die Werbe- und Kommunikationsbranche vollkommen verändern werde.

Holger Schmidt, Professor der TU Darmstadt und Mitarbeiter der FAZ, ging davon aus, dass künftig bis zu 30 Prozent der Reichweite in «Zero-Click»-Umgebungen verschwinden werden. Dies habe zur Folge, dass sich die Businessmodelle der einzelnen Verlags- und Medienhäuser massiv verändern würden. So könnten beispielsweise – und dies sei ein positiver Aspekte – Verlage künftig ihre Archive als Trainingsdaten lizenzieren lassen, was erhebliche neue Einnahmen generiere. Für die Zukunft glaubt Schmidt aber, dass KI eindeutig den grossen Plattformen in die Hände spiele. So habe sich Google, dem man bereits einen Einbruch prognostiziert habe, wieder sehr gut erholt und sei bei den technischen Entwicklungen wieder führend. (ma)