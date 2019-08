von Edith Hollenstein

Michael Hinderling, Kreativchef bei Hinderling Volkart, ist unser Gast im «Creative Coffee», aufgezeichnet in der Cafébar Plüsch in Zürich Wiedikon. (Kamera: Christian Beck; Schnitt: Edith Hollenstein; Design: Corinne Lüthi)







Michael Hinderling ist Mit-Inhaber und Kreativchef von Hinderling Volkart (HV). Die Digitalagentur gründete er 2007 in Zürich zusammen mit Michael Volkart. HV, mit mittlerweile zwei weiteren Niederlassungen in Bern und Basel, ist spezialisiert auf Websites und Webshops. Die Agentur ist erstplatziert auf der ewigen Bestenliste des «Best of Swiss Web».

Neben dem Relaunch von myswitzerland.com (persoenlich.com berichtete) war HV für weitere innovative Projekte verantwortlich, darunter 50 Jahre Hitparade, SRF Langstrasse oder Swiss.com.







Alle Creative-Coffee-Folgen als Youtube-Playlist:





«Creative Coffee» ist das Video-Format von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke. (eh)