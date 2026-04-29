SwissICT: Kurt Lanz wird Geschäftsführer

Publiziert am 29.04.2026

Der Schweizer ICT-Fachverbands SwissICT hat seinen neuen Geschäftsführer gefunden. Kurt Lanz bringt ein breites Profil mit: Der Masterabsolvent der Universität Bern verantwortete bei Swisscom und Sunrise zentrale Public-Affairs- und Regulierungsdossiers, bevor er als Mitglied der Geschäftsleitung von Economiesuisse unter anderem das Digitalisierungsdossier übernahm. Zuletzt war er als Geschäftsführer des Energieverbands Powerloop sowie als Unternehmer mit seiner Ecolanz GmbH tätig, heisst es in einer Mitteilung.

Für SwissICT-Vorstandsmitglied Claude Honegger ist Lanz die ideale Besetzung: «Er vereint strategisches Denken mit operativer Umsetzungskraft und bringt genau die Erfahrung mit, die es braucht, um SwissICT als starke Stimme der Branche weiterzuentwickeln», wird er zitiert.

In seiner neuen Funktion soll Lanz den Verband als Plattform der digitalen Transformation weiter stärken. Im Vordergrund stehen der Ausbau des Mitgliedernetzwerks, die Weiterentwicklung bestehender Angebote sowie die Positionierung von SwissICT im Schweizer ICT-Ökosystem.

Lanz selbst gibt sich ambitioniert: «Ich sehe grosses Potenzial, die Rolle des Verbands als Orientierungspunkt in der digitalen Schweiz zu stärken und gleichzeitig den Mehrwert für die Mitglieder weiter auszubauen.» Sein Vorgänger Christian Hunziker verlässt den Verband per Mitte Mai (persoenlich.com berichtete). Der Vorstand dankte ihm für die strategische Führung der Geschäftsstelle in den vergangenen Jahren. (pd/spo)