Die Basler Private Equity Firma Kwant übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2023 die Digital Marketing Agentur WebAdvice. Für die noch junge Agentur bedeute dies einen wichtigen Meilenstein und zugleich den Startschuss zu weiterer Expansion, in der Schweiz wie international, heisst es in der Mitteilung.

Dennis Demann, Geschäftsführer und Gründungspartner der Webadvice, kommentiert: «Das Engagement der Kwant bedeutet einen Quantensprung für uns. Es ermöglicht uns wichtige Schritte in die Zukunft, weitere Expansion im In- und Ausland, sowie den Ausbau unseres Know-hows in der sehr agilen Digitalbranche.» Rosario Mannino, Geschäftsführer der Kwant, kommentiert: «Das Digital Marketing ist eine absolute Boombranche, wir sehen auch für die kommenden Jahre starkes Wachstum voraus, bei gleichzeitig anhaltender Konsolidierung der Akteure in der Schweiz. Wir sind überzeugt, die WebAdvice AG mit unserem Engagement zu einem führenden Akteur in der Schweiz und im Ausland ausbauen zu können.»

WebAdvice wurde 2015 in Däniken (SO) von Dennis Demann und Marcel Thomann gegründet. Die beiden Jugendfreunde konnten schnell mit Ihrer Kompetenz und Dynamik überzeugen und entwickelten ihr Start-Up weiter, bereits 2017 folgte die Zertifizierung als Google Partner. WebAdvice betreut heute Kunden aus über 20 verschiedenen Branchen, vom KMU bis zu börsenkotierten Banken. Auch international agierende Konzerne aus dem Ausland konnten als Kunden gewonnen werden.

Mit der Übernahme durch die Kwant beginne für die WebAdvice AG nun eine neue Ära, heisst es. Dabei setzt der Private Equity Partner bewusst auf Kontinuität: Beide Gründungspartner werden auch in Zukunft die Geschicke der Agentur leiten, ergänzt durch die strategische Kompetenz der Kwant. (pd/wid)