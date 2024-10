Publiziert am 24.10.2024

Der Medienart-Verlag, Herausgeberin des Schweizer Kochmagazins Le Menu, hat eine neue Smartphone-App auf den Markt gebracht. Die App soll dabei helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, schreibt Medienart in einer Medienmitteilung.



Anders als bei herkömmlichen Koch-Apps liegt der Fokus dabei auf der optimalen Verwertung vorhandener Lebensmittel. So schlägt die App auf Basis vorhandener Zutaten passende Rezepte vor. Sämtliche Rezepte wurden in der Schweiz entwickelt und mehrfach getestet.

Die App berücksichtigt bei der Rezeptauswahl sowohl saisonale als auch regionale Aspekte. Nutzer können zudem Lebensmittelallergien und persönliche Vorlieben durch entsprechende Filter einstellen. Eine integrierte Funktion ermöglicht das Erstellen von Einkaufslisten mit einem Klick. Favorisierte Rezepte und Kombinationen können gespeichert werden.

Eine kostenpflichtige Premium-Version bietet unter anderem den Zugriff auf zusätzliche 3700 Rezepte, sowie eine unbegrenzte Merkfunktion für Rezepte.

«Mit der neuen App schlagen wir eine Brücke zwischen unserem erfolgreichen Printmagazin und der digitalen Zukunft», werden die Co-Inhaber der Medienart AG, Valentin Kälin und Jürg Rykart, in der Medienmitteilung zitiert. Als grösstes unabhängiges Kochmagazin der Schweiz wolle man die im Print gelebten Werte wie Qualität und Saisonalität auch digital umsetzen. (pd/nil)