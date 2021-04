Blick: Manuel Stocker wird stv. New-Audiences-Leiter

Manuel Stocker wird per 1. Mai 2021 stellvertretender Leiter des neuen Bereichs «New Audiences» bei Blick, wie Ringier gegenüber persoenlich.com vermeldet. Seit 2020 war Stocker als Head of Social Media bei der TX Group tätig, wo ihn nun Mattia Bütikofer ersetzt (persoenlich.com berichtete). Zuvor hat Stocker bei 20 Minuten das Community-Ressort mitaufgebaut. Von 2014 bis 2016 war er schon für Ringier im Einsatz und schrieb damals als Online-Redaktor für den Blick am Abend.

«Der Bereich New Audiences wird für Blick frische Akzente setzen», lässt sich Katia Murmann, Chefredaktorin von Blick.ch und Leiterin Digital der Blick Gruppe, zitieren. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Manuel Stocker einen ausgewiesenen Experten im Bereich Social Media und Community gewinnen konnten, der zusammen mit Bettina Widmer den neuen Bereich aufbauen wird.»

Der Bereich New Audiences wurde Anfang März gegründet und vereint die Teams Vertical Hubs, Social Media, Community und Podcasts unter der Leitung von Bettina Widmer (29). Mit neuen Formaten und Kanälen will New Audiences neue Zielgruppen erreichen und die bestehende Blick-Community weiter ausbauen, wie Ringier weiter schreibt. Beispiele dafür sind unter anderem der Instagram-Channel «Soda» sowie «Greenteam» auf TikTok, wo in Zusammenarbeit mit dem Beobachter das Thema «Nachhaltigkeit» diskutiert wird. (lol)