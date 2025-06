Quickline: Matthias Grossenbacher wird Verwaltungsrat

Publiziert am 26.06.2025

Der Schweizer Telekommunikationsanbieter Quickline hat an der Generalversammlung vom Donnerstag seinen Verwaltungsrat neu zusammengesetzt. Matthias Grossenbacher, Geschäftsführer der Renet AG, wurde für zwei Jahre in das Gremium gewählt und tritt sein Mandat per sofort an.

Grossenbacher löst laut Mitteilung Rudolf Eicher ab, der nach 18 Jahren aus dem Verwaltungsrat ausscheidet. Ebenfalls zurückgetreten ist Frank Boller, VR-Präsident der WWZ Telekom Holding. Felix Kunz und Enrico Ardielli wurden in der ordentlichen Wahl für weitere zwei Jahre bestätigt.

Der neue Verwaltungsrat besteht aus sieben Mitgliedern: Felix Kunz (Präsident), Enrico Ardielli, Marcel Eheim, Matthias Grossenbacher, Roger Kälin, Philipp O. Müller und Roger Seifritz.

Grossenbacher bringt nach Angaben des Unternehmens 15 Jahre Erfahrung aus der Telekommunikationsbranche mit, insbesondere in der Führung und Entwicklung von Kabelnetzunternehmen sowie im Bereich Verkaufs- und Marketingstrategie.

Quickline bietet seit über 30 Jahren Internet, TV, Festnetz und Mobile-Dienste in der Schweiz an und arbeitet mit regional verankerten Partnern zusammen. (pd/cbe)