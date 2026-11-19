Publiziert am 19.11.2026

Von 14 Medienangeboten, deren Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen sich mit 2016 vergleichen lässt, schneiden heute 13 besser ab. Das zeigt eine Pilotstudie der Allianz Digitale Inklusion Schweiz (Adis), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Insgesamt erlaubt die Studie für 21 Webangebote einen Vergleich. Neben den Medien sind dies vier Angebote von Bund und Kantonen, zwei bundesnahe Betriebe und eine Hochschule. Keines dieser sieben Angebote hat sich verbessert. Von allen 21 schneiden 4 schlechter ab als 2016, 4 etwa gleich. Eine allgemeine Aussage über die Entwicklung sämtlicher Schweizer Websites erlaube der Vergleich nicht, hält die Adis fest. 2016 hatte die Schweizer Accessibility-Studie der Stiftung «Zugang für alle» bei Nachrichtenportalen und Onlineshops noch grundlegende Barrieren festgestellt.

Mängel bei allen 25 Websites

Untersucht wurden über 100 Webangebote von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden, bundesnahen Betrieben, Hochschulen, Medien und Onlineshops. Die Studie kombiniert automatisierte Tests mit Bewertungen durch Fachpersonen und Nutzertests mit Menschen mit Behinderungen. Massstab sind die Richtlinien WCAG 2.2 und der Schweizer Standard eCH-0059, der für die Bundesverwaltung seit 2021 verbindlich ist. Von den 25 vertieft geprüften Websites erreicht keine die Bewertung «gut zugänglich», 23 gelten als nicht ausreichend zugänglich.

Alle 25 haben Mängel bei der Informationsstruktur. Das erschwert die Orientierung etwa für Menschen, die sich Inhalte mit einem Screenreader vorlesen lassen. Bei 24 zeigen sich Mängel bei nichttextlichen Inhalten, vor allem bei Textalternativen für Bilder, bei 19 Kontrastprobleme. In der automatisierten Prüfung wiesen 89 von 94 Angeboten mindestens einen Verstoss auf, bei den PDF-Dokumenten waren es 91 von 93. Nur 6 von 101 Websites bieten auf der Startseite einen erkennbaren Zugang zu Inhalten in Leichter Sprache.

Ab 2027 soll aus der Pilotstudie ein Monitoring werden. Mit dem Programm Dimos (Digital Inclusion Monitoring Switzerland) wollen die Adis, die Berner Fachhochschule und die Stiftung «Zugang für alle» die Entwicklung künftig regelmässig erfassen. «Damit digitale Barrierefreiheit vorankommt, müssen wir wissen, wo Barrieren bestehen und wie sich die Situation entwickelt», lässt sich Adis-Co-Präsident Markus Riesch in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)