Publiziert am 19.11.2026

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) hat Zense nach einem Pitch mit der Entwicklung eines neuen Formats für ihre Ratgebervideos beauftragt. Die Agentur erarbeitet nun ein Konzept und einen ersten Prototyp, wie sie mitteilt.

Die bestehenden Videos sind laut Mitteilung für Social Media und für die Weiterverbreitung durch Partnerorganisationen zu lang und funktionieren nur mit Ton. Die neuen sollen höchstens 45 Sekunden dauern und mit Bild, Schnitt und kurzen Texteinblendungen auf Deutsch, Französisch und Italienisch auskommen. Neben der breiten Bevölkerung sollen sie die Polizei, Strassenverkehrsämter und Unternehmen ansprechen, die Inhalte der BFU weiterverbreiten.

Zense entwickelt dafür einen Baukasten aus wiederkehrenden dramaturgischen und gestalterischen Elementen. Damit sollen sich verschiedene Präventionsthemen einheitlich umsetzen lassen. Jedes Video soll bei einer Alltagssituation beginnen und sich auf wenige Tipps beschränken. Auch Humor soll dazugehören, «weil man sich an das Unerwartete eher erinnert als an einen trockenen Warnhinweis», heisst es in der Mitteilung. Bewährt sich das Format, will die BFU damit schrittweise einen Teil ihrer bisherigen Videos ersetzen. (pd/nil)