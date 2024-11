Dreifive: Michi Frank wird Verwaltungsrat

Publiziert am 05.11.2024

Nach dem erfolgreichen Management Buyout der Digitalagentur Dreifive in diesem Jahr, wird der frühere Goldbach-CEO Michi Frank ab sofort als aktives Mitglied im Verwaltungsrat unterstützen.

Dreifive und Michi Frank seien dabei keine neuen Weggefährten, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Als jahrelanger Teil der Goldbach Gruppe hat Michi die Agentur bereits von Anfang an mitbegleiten und unterstützen dürfen. Beide Seiten können so auf einer gemeinsamen Geschichte aufbauen: «Als ich gefragt wurde, ob ich in Zukunft auch Teil der weiteren Reise sein will, war ich sofort begeistert. Schon lange durfte ich das stetige Wachstum und die positive Veränderung beobachten und jetzt auch weiter vorantreiben», wird Frank zitiert.

Dreifive zählt Standorte in Wien, Zürich, Konstanz und seit wenigen Jahren auch München. (pd/wid)