Das neue Mobile-Game «Kristallsuche mit Madlaina» von Graubünden Ferien, Wirz und Staay Interactive nimmt Kinder mit auf eine spielerische und lehrreiche Reise durch die verschiedenen Regionen Graubündens, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als die Steinböcke Gian und Giachen bei einem Spaziergang durch die Bündner Natur versehentlich den bunten Regenbogenkristall vom Berggipfel stossen, kann nur noch das Munggamaitli Madlaina helfen. Im Spiel schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle des Murmeltiers, um die über Graubünden verstreuten Kristallsplitter zurückzubringen.

«Das Spiel ‹Kristallsuche mit Madlaina› ist eine unterhaltsame und lehrreiche Weiterentwicklung unserer bestehenden digitalen Kinderwelt Graubündens», wird Marc Held, Senior Marketing Manager bei Graubünden Ferien, in der Mitteilung zitiert. «Und es erzählt eine völlig neue und interaktive Geschichte von der mutigen Madlaina.» Das Mobile-Game schliesse die Lücke zwischen den ganz jungen Fans der Kinderbücher und den schon etwas älteren Anhängern der beiden Steinböcke. Es soll dazu einladen, dass sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern mit Graubünden auseinandersetzen und den Kanton spielerisch entdecken.

So setzen Graubünden Ferien und Wirz bei «Kristallsuche mit Madlaina» auf die Effekte von «Edutainment». Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Kreativstudio Staay Interactive speziell für Kinder konzipiert, heisst es weiter. Es bietet ihnen eine spielerische Möglichkeit, Graubünden von zuhause aus kennenzulernen: Im Spiel können die Partner-Regionen und deren Sehenswürdigkeiten in vier detailreich animierten 2D-Levels erforscht werden. Wer zusätzlich die magischen Tier- und Pflanzenmünzen einsammelt, erfährt ausserdem noch Wissenswertes zur örtlichen Flora und Fauna.

Innerhalb bestimmter Zeiträume können durch das Sammeln von Goldnuggets Preise im echten Graubünden gewonnen werden. «Kristallsuche mit Madlaina» kann ab sofort kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Begleitet wird der App-Launch von einer mehrstufigen Online-Kampagne.

