Publiziert am 13.11.2024

Die Sichtbarkeitsrate (Visibility) von Displaywerbung konnte sich im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal insgesamt um 1 Prozentpunkt auf 72 Prozent verbessern, wie die Initiative Digital Ad Trust Switzerland mitteilte. Desktop-Formate erzielten eine durchschnittliche Visibility von 80,8 Prozent, was einem leichten Anstieg um 0,4 Prozentpunkte entspricht. Besonders Mobile-Formate haben sich im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert: Die Gesamt-Visibility stieg hier um 3,1 Prozentpunkte auf 68,4 Prozent. Insbesondere das häufig genutzte Mobile-Format 300x250 verzeichnete mit 5,3 Prozentpunkten den stärksten Zuwachs.

Die Video-Visibility verzeichnete im dritten Quartal 2024 deutliche Verbesserungen. Die Gesamt-Visibility für Video-Ads stieg um 5,4 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent. Im Mobile-Bereich erreichte die Sichtbarkeit von Instream-Videoformaten 90,4 Prozent, was einer Zunahme von 11,3 Prozentpunkten entspricht. Outstream-Formate auf Mobilgeräten verbesserten sich ebenfalls auf 72,4 Prozent, ein Zuwachs von 5,2 Prozentpunkten. Auch Desktop-Outstream-Formate zeigten eine signifikante Verbesserung um 11,8 Prozentpunkte auf 71,1 Prozent.

Die Ad Fraud-Rate blieb im dritten Quartal 2024 stabil und verzeichnete insgesamt einen leichten Rückgang um 0,04 Prozentpunkte auf 0,41 Prozent. Bei Desktop-Formaten sank die durchschnittliche Ad Fraud-Rate auf 0,89 Prozent, was einem Rückgang um 0,09 Prozentpunkte entspricht. Die Mobile-Formate zeigten hingegen leicht steigende SIVT-Raten, insbesondere bei den Formaten 300x600 und 320x416/480, mit jeweils 0,07 Prozentpunkten Zunahme.

Die Brand Safety-Werte zeigen eine sehr niedrige Blockierungsrate, die im dritten Quartal bei nur 0,02 Prozent liegt. Dies stellt einen Rückgang um 0.04 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal dar und verdeutlicht die anhaltende Qualität der Werbeumfelder in der Schweiz.

Roland Ehrler, Präsident von Digital Ad Trust Switzerland, kommentiert: «Die Entwicklungen im dritten Quartal, insbesondere die deutliche Steigerung der Video-Visibility, zeigen das anhaltende Vertrauen in die digitalen Werbeformate. Die stabilen Ad Fraud- und Brand Safety-Werte bestärken uns in unserer Mission, die Transparenz und Qualität in der digitalen Werbung kontinuierlich zu verbessern.» (pd/cbe)