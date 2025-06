Swiss Ice Hockey: Monika Reinhard wird Digitalchefin

Publiziert am 05.06.2025

Monika Reinhard wird per 1. September 2025 Director Digital Transformation & Strategic Communication bei Swiss Ice Hockey und tritt in die Geschäftsleitung ein. Die Position wurde neu geschaffen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Die neue Führungskraft verfügt über einen Bachelor in Journalismus und Kommunikation sowie einen EMBA in Digitaler Transformation. In ihrer Funktion bei Swiss Ice Hockey wird sie digitale Plattformen zur Fanbindung entwickeln und die IT-Infrastruktur optimieren. Gemeinsam mit Finn Sulzer, Head of Communications, verantwortet sie die Kommunikationsstrategie.

«Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung bei Swiss Ice Hockey», wird Reinhard zitiert. «Der Schweizer Eishockeysport bietet enormes Potenzial im digitalen Raum.» CEO Martin Baumann bezeichnet die Ernennung als Gewinn einer «erfahrenen Persönlichkeit mit internationaler Perspektive».

Reinhard war seit 2015 für die Champions Hockey League (CHL) tätig, seit Mai 2024 als Chief Operating Officer. Zwischen März 2019 und Mai 2024 leitete sie als Communication & Digital Media Director die Bereiche Kommunikation und digitale Medien der CHL. (pd/cbe)