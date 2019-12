Hinderling Volkart: MySwitzerland.com gewinnt World Travel Award

E-ID

Referendum kommt zustande

Ein Bündnis aus Organisationen der Zivilgesellschaft und linker Parteien will verhindern, dass sensible Daten durch den digitalen Schweizer Pass in die Hände von Banken, Versicherungen und Konzernen fallen.