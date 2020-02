Google Maps: Neu gibt es Echtzeit-Infos für den ÖV

von Christian Beck

Bevor Eric Tholomé 2007 seinen Job bei Google in Zürich antrat, orientierte er sich bei der Autoanreise mit einem Navi. Doch ausgerechnet kurz vor Zürich streikte die Technik. Tholomé kaufte sich an einer Autobahnraststätte eine Landkarte aus Papier. «Die Jungen unter euch mögen sich gar nicht mehr daran erinnern. Aber das war das Leben», so der Senior Director Product Management von Google an einer Medienpräsentation vom Donnerstag.

Heute benutzt kaum noch jemand eine Papierkarte. Vor 15 Jahren ging Google Maps online und wurde seither stetig weiterentwickelt. Am Donnerstag, zum 15-Jahr-Jubiläum, gab es ein weiteres App-Update. Tholomé verkündete an der Europaallee in Zürich ein «One more thing»: Dank einer Zusammenarbeit mit der SBB stehen ab sofort für alle Schweizer Städte Verkehrsinformationen in Echtzeit zur Verfügung. Möglich macht dies die Open-Data-Plattform «ÖV Schweiz», welche die SBB im Auftrag des Bundesamts für Verkehr für sämtliche konzessionierte Transportunternehmen der Schweiz betreibt.







Doch das ist nicht alles. Die Google-Maps-App erscheint seit Donnerstag in komplett neuem Gewand. Unterteilt ist die App nun in fünf Tabs: «Entdecken», «Gemerkt», «Beitragen», «Aktuell» und «Pendeln». Der Tab «Pendeln» ist jener, der in der Schweiz um die Echtzeit-Informationen für den ÖV angereichert wurde. Unter «Entdecken» gibt es Informationen und Bewertungen von mittlerweile mehr als 200 Millionen Orten weltweit – von Restaurants bis zu Sehenswürdigkeiten. Weit mehr Orte finden sich im Tab «Gemerkt». Bis heute wurden auf Google Maps mehr als 6,5 Milliarden Orte gespeichert. In «Gemerkt» können solche Spots organisiert und mit Freunden geteilt werden. Unter «Beitragen» finden sich Infos der Community. Hier kann jeder selber sein Wissen über Orte teilen. Hunderte Millionen Nutzer machen dies bereits. Und schliesslich der Tab «Aktuell», der die User mit Informationen über angesagte neue Plätze und Trends versorgt.

Zudem schenkt sich Google Maps zum Geburtstag ein neues Icon. Es basiert wie bisher auf dem Pin, nur dass dieser nun farbig wird. Im März sollen weitere neue Funktionen folgen.