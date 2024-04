Help.ch: Neue Ausrichtung und Leiter Kommunikation

Help.ch richtet sich strategisch neu aus, um den veränderten Kundenbedürfnissen und technologischen Entwicklungen gerecht zu werden, teilt die Firma am Montag mit. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und verwaltet derzeit eine Vielzahl eigener Webseiten. Gründer und CEO Andy Rauch betont die Notwendigkeit, die Funktionalitäten entsprechend dem Zeitgeist anzupassen, um den Kundinnen und Kunden besser zu dienen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Help-Suchportale bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche für den schnellen Zugriff auf Unternehmens-, Marken- und Handelsregisterdaten. Die Help-Medienportale bieten Unternehmen eine Plattform zur Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Events und Content. Ausserdem unterstützt Help.ch Unternehmen dabei, deren Online-Reputation zu stärken und die Präsenz auszubauen.

Help.ch bietet neu gezielt auch wertvolle Services für Start-ups, einschliesslich Lösungen zum Schutz deren neuen Auftritts, zur Webpräsenz und zum Direktmarketing. Diese umfassende Unterstützung hilft Start-ups, erfolgreich auf dem Markt zu agieren und deren volles Potenzial auszuschöpfen.

Bernhard Zihler leitet seit Anfang April die Kommunikation. Er studierte Publizistikwissenschaften, Allgemeines Staatsrecht und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Er arbeitete in der Unternehmenskommunikation, darunter bei Zurich Financial Services, Winterthur Group, Credit Suisse und Bank Zweiplus. Später leitete er die Kommunikation bei Avaloq und arbeitete in Führungspositionen für verschiedene KMUs. (pd/spo)