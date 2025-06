KI Power: Neue KI-Plattform in der Schweiz

Publiziert am 26.06.2025

Eine neue Initiative will Unternehmen und Privatpersonen in der Schweiz praxisnahe Weiterbildung im Bereich künstliche Intelligenz anbieten. KI Power startete im April und richtet sich besonders an Marketing- und Kommunikationsverantwortliche, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Plattform bietet öffentliche Kurse in Winterthur, St. Gallen, Spreitenbach und Buchs SG an. Das Angebot soll laufend auf weitere Deutschschweizer Städte ausgeweitet werden. Neben öffentlichen Kursen können Unternehmen und Verbände auch massgeschneiderte Workshops buchen.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Kurs «KI für Marketingverantwortliche – Strategien, Automatisierung, Wirkung». Teilnehmende lernen den Umgang mit generativen KI-Tools wie ChatGPT sowie die Formulierung effektiver Prompts für die Content-Erstellung. Weitere Kurse richten sich an Einsteiger oder speziell an Personen über 55 Jahre.

Hinter KI Power stehen drei Fachpersonen mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Manuela Hug aus Winterthur ist ehemalige COO eines Softwareunternehmens und spezialisiert auf KI-Strategie und Innovation. Nando Bosshart aus Goldach SG bringt Expertise in Softwareentwicklung und Automatisierung mit. Antonia Zahner aus St. Gallen verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation sowie mehr als zehn Jahre im Online Marketing. Sie ist als Dozentin und Speakerin tätig. Die Initiative arbeitet mit dem Verband KImpact zusammen.

Neben Kursen bietet KI Power auch Projektbegleitung für konkrete KI-Implementierungen an – von Proof-of-Concepts bis zur Umsetzung von Chatbots oder internen Prozessautomatisierungen. Kursteilnehmende erhalten Zugang zu monatlichen Update-Calls. (pd/cbe)