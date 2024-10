Station: Neue Plattform für den VCS

Publiziert am 21.10.2024

Auf seiner neuen Website www.verkehrsclub.ch fokussiert der VCS Verkehrs-Club Schweiz auf die zentralen Themen, welche seine Mission zur Förderung umweltgerechter Mobilität unterstützen: Kampagnen rund um das grosse Thema Nachhaltigkeit, Informationen zu Projekten sowie die aktive Mitglieder- und Spendengewinnung.

Die skalierbare Plattform wurde vom VCS in enger Zusammenarbeit mit Station, der Zürcher Agentur für digitale Strategie, UX und Entwicklung, realisiert. In einem ersten Schritt wurden dabei die Bedürfnisse der zahlreichen Stakeholder, darunter Mitglieder, Sektionen, Partner und Interessengruppen, aufgenommen, heisst es in der Mitteilung.

Im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses wurden die mehr als 4000 Seiten der alten Website mit Hilfe von KI auf ihre Relevanz für die einzelnen Zielgruppen geprüft und reduziert. Eine deutlich verbesserte Zugänglichkeit der Inhalte wurde schliesslich mit Hilfe einer entschlackten Informationsarchitektur sowie einem zeitgemässen Design erreicht.

«Unsere Mission ist es, die vielfältigen Möglichkeiten nachhaltiger Mobilität für alle sichtbar zu machen. Die neue Website hilft uns dabei, unsere Zielgruppen effektiver anzusprechen und das Bewusstsein für umweltfreundlicheren Verkehr zu stärken», wird Nelly Jaggi, Projektleiterin des VCS, zitiert.

Die VCS-Teams arbeiten neu mit Craft CMS, einer Plattform, die nicht nur viel Flexibilität bietet, sondern vor allem auch die Bearbeitung der mehrsprachigen Inhalte stark vereinfacht. Zudem hat Station Craft Commerce plus diverse Umsysteme nahtlos integriert, um eine Vielzahl von Produkten anzubieten und gleichzeitig die Mitgliederverwaltung und -bindung zu optimieren. (pd/wid)