Publiziert am 27.05.2026

Das VSKBnet dient als interner Informations- und Kommunikationskanal zwischen der VSKB-Geschäftsstelle und den 24 Kantonalbanken. Die Plattform wurde nun erneuert. Mit der Überarbeitung beauftragt wurde erneut die Basler Digitalagentur Yoo – bereits die Vorgängerversion hatte das Unternehmen vor acht Jahren realisiert.

Die Plattform soll die Zusammenarbeit modernisieren und heutigen Anforderungen an digitale Kollaboration gerecht werden, heisst es in einer Mitteilung. Im Fokus stehen eine zeitgemässe Benutzerführung, personalisierte Inhalte sowie eine nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur des Verbands. Darüber hinaus erhalten ausgewählte externe Partner Zugriff auf für sie relevante Bereiche – etwa Agenturen, die Marketingmaterialien über eine von YOO entwickelte CI/CD-Plattform beziehen.

Yoo verantwortet als Technologiepartnerin Konzeption und technische Umsetzung. Das neue System basiert auf einer modernen Web-Architektur. Die Kontinuität im Projektteam auf beiden Seiten habe laut Mitteilung zu reibungslosen Abläufen und einem tiefen Verständnis der gegenseitigen Anforderungen beigetragen. (pd/spo)