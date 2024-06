Publiziert am 12.06.2024

Die Schweizer Award-Landschaft erhält einen Neuzugang: Die Macher von Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps präsentieren den Best of Swiss Software Award. Best of Swiss Software steht laut einer Mitteilung «für herausragende Individualsoftware-Projekte und Beispiele gelungener Integrationen von Software-Plattformen wie ERP, CRM und Branchenlösungen». Damit rücke Best of Swiss Software die Schweizer Softwarebranche ins Rampenlicht.

Schweizer ICT-Dienstleister haben in vier Kategorien die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen:

Business Solutions: Individualsoftware, die entwickelt wurde, um verschiedene geschäftliche Prozesse zu automatisieren und zu unterstützen.

Cloud Native Solutions: Individualsoftware für Anwenderfirmen oder Produkthersteller, die für Cloud-Plattformen optimiert worden ist und möglichst viele moderne Architektur- und Entwicklungsprinzipien berücksichtigt.

Data & AI Solutions: Individuallösungen, die entwickelt wurden, um unternehmensweite Daten-Plattformen aufzubauen, -Anwendungen zu erstellen und basierend darauf AI-Modelle zu trainieren beziehungsweise generative AI-Lösungen zu entwickeln.

Core Business Integration: Einführungen einer standardisierten ERP-, CRM- oder Branchenlösungs-Plattform, die mittels Parametrisierung und eigener Modulentwicklung ideal auf die Anforderungen und Prozesse eines Unternehmens optimiert worden sind.

In einem zweistufigen Prozess prüfen die Universität Bern und die Jury alle eingereichten Projekte sorgfältig auf ihre Qualität und Innovationskraft. Zu gewinnen gibt es pro Kategorie je einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Die Einreichfrist für alle vier Kategorien von Best of Swiss Software endet am Montag, 26. August 2024.

Die Award Night von Best of Swiss Software geht am Dienstag, 19. November 2024, im Kongresshaus in Zürich in Kombination mit der Best-of-Swiss-Apps-Preisverleihung über die Bühne.

Auch Best of Swiss Apps 2024 ist eröffnet. Interessierte können ihre App-Projekte bis zum 9. September 2024 einreichen. (pd/cbe)